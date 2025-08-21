“Dai dati del bilancio semestrale 2025 emerge l’ottimo andamento della gestione e la solidità della Banca” afferma Giuseppe Gambi, Presidente della BCC ravennate, forlivese e imolese, “Questi risultati consentono, anche quest’anno, di dare piena realizzazione alla mission statutaria con la possibilità di proseguire il sostegno a favore di attività sociali, assistenziali e culturali per il territorio e di rafforzare la possibilità di concedere credito a imprese e famiglie. Si sottolinea il trend di crescita nei numeri dei clienti e dei Soci. A giugno 2025 i clienti complessivi ammontavano a più di 163.000 tra privati e imprese e la base sociale era giunta a quasi 42.000 Soci, confermando la fiducia nella nostra cooperativa di credito”.

“Per LA BCC la priorità è il sostegno al territorio – prosegue Giuseppe Gambi – con uno sguardo molto attento ai giovani che rappresentano presente e futuro della società e che devono mettere il proprio talento e le proprie competenze a servizio della comunità. A loro la nostra Banca rivolge diverse iniziative: dal bando annuale per le borse di studio e tirocinio per i laureati, alla premiazione degli studenti diplomati con 100/100. Con i nostri interventi promuoviamo una crescita responsabile e solidale nel nostro territorio, tutelando le risorse e favorendo l’inclusione sociale così da sviluppare sempre più competenze e relazioni positive”.

Il Direttore Generale, Gianluca Ceroni, esprime “notevole soddisfazione per il risultato del primo semestre, con un utile netto di 31,7 milioni di euro”. La soddisfazione riguarda anche la crescita delle masse intermediate: il Prodotto Bancario Lordo, ovvero la somma di raccolta totale e finanziamenti concessi, ha superato i 10,8 miliardi di euro, in forte crescita rispetto a fine 2024. L’incremento riguarda sia la componente della raccolta, in cui la nostra BCC si conferma un interlocutore affidabile, che la componente della concessione di credito, con impieghi che sono prossimi ai 3,7 miliardi di euro, in crescita e controtendenza rispetto al dato fatto registrare dal sistema bancario nel suo complesso.

LA BCC ha proseguito il percorso di rafforzamento del patrimonio, che ha raggiunto i 623 milioni di euro, con un coefficiente di solidità patrimoniale (Total Capital Ratio) al 28,06%, più che doppio rispetto ai livelli minimi richiesti dalla vigilanza bancaria, ampliando ulteriormente la possibilità di concedere credito a sostegno del territorio.

Infatti, LA BCC nel primo semestre 2025 ha concesso 2.760 mutui per complessivi 343 milioni di euro, con erogazioni in crescita soprattutto a favore delle famiglie. A queste ultime è stato dato un importante sostegno per l’acquisto o la ristrutturazione della casa (1.497 mutui per 193 milioni di euro).

Nella propria attività di sostegno al territorio LA BCC ha dimostrato anche una forte attenzione ai temi ESG, relativi alla sostenibilità ambientale (es: finanziamenti per riqualificazione / efficientamento energetico) e sociale (es: finanziamenti con accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, operazioni di microcredito) erogando quasi 37 milioni di euro con oltre 320 operazioni di credito.

Ottima la qualità del credito: l’indice di rischiosità della BCC si conferma su livelli considerati ottimali (0,70% di crediti deteriorati netti sul totale impieghi; 0,09% le sofferenze nette).