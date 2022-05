Sabato 21 e domenica 22 maggio Faenza avrà il piacere di tornare ad ospitare centinaia di podisti per l’arrivo della 100 chilometri del Passatore. Per festeggiare il passaggio dei corridori, ogni anno lungo il percorso che collega Firenze a Faenza vengono organizzate diverse iniziative. Alcune tradizionali, alcune nuove. Semplici o diverse dal solito. Per l’occasione lo showroom M’ama Interni+ domenica mattina, 22 maggio, in corso Garibaldi 8A, sarà aperto ed offrirà agli atleti che avranno voglia di fermarsi un brunch rigenerante.

Il pezzo forte del menù consisterà in un grosso bignè farcito, secondo la ricetta messa a punto dal fornaio Marco che ogni settimana da un po’ di tempo sperimenta in diretta, insieme a Federica, le sue ricette all’interno dello showroom, utilizzando innovativi elettrodomestici.

«Murakami scrive “La vera funzione della corsa è di migliorare la combustione delle nostre energie”

Il team M’ama Interni + condividendo questa filosofia augura una buona gara e invita gli atleti ad assaggiare il bignè creato appositamente per l’occasione».