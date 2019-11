Per il Percorso Nascita di Faenza, il Centro per le Famiglie e il Consultorio Familiare in collaborazione con l’Associazione GAAF (Gruppo Allattando A Faenza), organizza due incontri di approfondimento “UN BEBÈ IN ARRIVO”:

23 Novembre 2019 dalle 16:00 alle 18:00

“E DI COLPO PAPÀ”

Una bellissima occasione da non perdere per dare voce anche ai papà sui temi della gravidanza, nascita, allattamento, cura e sostegno. Sono invitati tutti i papà con le loro compagne!

Incontro organizzato dall’Associazione GAAF (Gruppo Allattando A Faenza) in collaborazione con Centro per le Famiglie e Consultorio Familiare di Faenza.

Presso la sede del Centro per le Famiglie, Via San Giovanni Bosco 1 (secondo piano), Faenza

30 Novembre 2019 dalle 10:00 alle 12:00

“È SEMPLICE MA NON SEMPRE FACILE”

Confronto alla pari fra mamme per affrontare al meglio l’impegno pratico dell’allattamento.

Presso la sede del Centro per le Famiglie, Via San Giovanni Bosco 1 (secondo piano), Faenza