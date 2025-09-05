Un bando della Regione per sostenere i Viaggi della memoria

Auschwitz o Dachau, le foibe di Basovizza, Marzabotto, Cracovia e Lione. O anche le fosse di Monaco e Norimberga. Sono alcune delle mete solitamente al centro dei Viaggi della Memoria, ideati per permettere soprattutto agli studenti di conoscere le tragedie del Novecento, oggi quanto mai attuali nei conflitti in Medio Oriente, dalla Siria alla Palestina, in Africa o in Ucraina.

La Regione Emilia-Romagna ha presentato il nuovo bando da 455 mila euro per sostenere i Viaggi della Memoria. Un bando destinato a scuole, enti locali e Terzo Settore. Ci si potrà candidare dal 13 al 23 ottobre.