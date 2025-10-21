Prenderà il via il prossimo 24 ottobre il bando, promosso dalla Camera di commercio di Ferrara Ravenna, per sostenere la capacità delle imprese ferraresi e ravennati di rafforzare la loro presenza nei mercati a più alto potenziale.

200.000 euro le risorse destinate dalla Giunta camerale sia alle imprese già esportatrici sia a quelle che non hanno ancora avviato attività di export, puntando su due leve: l’innovazione, che rende le imprese più agili e competitive e l’export, che apre nuove vie nell’individuazione delle aree geografiche più favorevoli alla loro espansionecon l’obiettivo di rafforzare i rapporti economici e commerciali e creare nuove opportunità.

”Innovazione ed export– ha sottolineato Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio di Ferrara Ravenna- sono le due leve di crescita per le imprese che insieme danno una spinta al fatturato di quasi 4 punti percentuali e si rinforzano l’una con l’altra. L’export è da sempre un pilastro della nostra economia, costituendo una delle principalispintealla crescita negli ultimi 15 anni. La presenza sui mercati internazionali – ha proseguito il presidente della Camera di commercio- favorisce una crescita tangibile in termini di volume d’affari e crea le condizioni per un miglioramento di medio periodo, attraverso un processo positivo di “learning by exporting”. Secondo le stime del nostro Ufficio Studi,in collaborazione con il Centro Studi Guglielmo Tagliacarne, le imprese ferraresi e ravennatiche investono abitualmentenell’export (sono2.493ed esportanoperoltre 8 miliardi di euro)registrano una crescita annuale del fatturato superiore di oltre1 puntopercentualerispetto a quelle che non adottano talestrategia. Il Bando – ha concluso Guberti- arricchisce il virtuoso percorso che stiamo portando avanti al fianco dellenostre imprese, in continua collaborazione e dialogo con attori pubblici e privati, a cominciare dalle associazioni di categoria”.

Tra le spese ammissibili previste dal Bandodella Camera di commercio, quelle per:

• la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali in Italia e all’estero che si svolgano tra il 1° ottobre 2025 e il 30 giugno 2026 (quota di iscrizione, inserimento in catalogo, acquisizione degli spazi espositivi, dei servizi e degli allestimenti, ecc.);

• l’acquisto di servizi integrati volti ad accompagnare, attraverso connessioni, conoscenze, competenze strategiche, visioni e opportunità, le imprese nei loro percorsi di crescita internazionale (analisi e ricerche di mercato, predisposizione studi di fattibilità mercati di sbocco, ricerca di clienti/partner per stipulare contratti commerciali o accordi di collaborazione, servizi di follow-up successivi alla partecipazione alla manifestazione fieristica per la finalizzazione dei contatti di affari, assistenza specialistica sul versante legale, doganale, organizzativo e fiscale legata ai mercati esteri, realizzazione di “virtual matchmaking”, ecc.).