Si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia di ringraziamento per la donazione di un armadio per degenti da parte del Circolo Filatelico Numismatico “E. Torricelli” di Faenza a favore del reparto di Medicina d’urgenza e semi-intensiva dell’ospedale “degli Infermi” di Faenza.

All’incontro erano presenti il direttore del presidio ospedaliero di Faenza, Davide Tellarini, il direttore dell’unità operativa di Pronto soccorso e Medicina d’urgenza, Gabriele Farina, il presidente del Circolo Filatelico Numismatico “E. Torricelli” di Faenza, Riccardo Ronchi, e il consigliere e tesoriere dell’associazione, Ilario Ferrini.

Grazie a questa donazione il reparto si dota finalmente di un armadio, suddiviso in quattro scomparti, destinato a essere utilizzato dai pazienti che sono ricoverati in medicina d’urgenza nell’area sub-intensiva; prima di questa donazione, infatti, l’area di degenza ne era completamente sprovvista.

“Abbiamo contribuito con gioia al miglioramento degli arredi della stanza, con la speranza che anche un piccolo gesto come questo possa essere di aiuto per migliorare la permanenza dei pazienti nel reparto” – ha detto il prof. Ronchi – “Questo incontro è per noi anche un’importante occasione per ringraziare il personale medico e sanitario che quotidianamente opera per il bene della comunità faentina”