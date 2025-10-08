Un fine settimana a tinte rosa quello del Circolo Ravennate della Spada che, a Conselice, dove si sono svolte le prove di qualificazione regionale delle categorie U17 e U20 di spada femminile e maschile ha conquistato un argento e un bronzo. Il metallo più importante è arrivato nella giornata di sabato quando sono scesi in pedana gli atleti della categoria U17: è Mariasole Romanini a conquistarlo, al termine di una costante scalata del tabellone dove ha ceduto solo nell’assalto di finale. Per la spada maschile, dopo un buon avvio nella fase a gironi stop ai sedicesimi per Alan Simone, Nicolò Pederzoli e Pietro Zanzi, mentre si è fermata ai quarti la gara di Ettore Rossi. Per poche stoccate non raggiunge la semifinale Greta Merola, che ha chiuso ottava. Il bronzo è invece arrivato domenica con Ginevra Carrozza che, partita in sordina nella fase a gironi, ha affrontato gli assalti di eliminazione diretta con determinazione fino alle semifinali dove ha ceduto il passo alla vincitrice di giornata.

Per la prova Nazionale di Roma staccano dunque la qualificazione Mariasole Romanini, Ginevra Carrozza, Greta Merola, Ettore Rossi, Pietro Zanzi, Greta Merola ed Elena Antonucci che si aggiungono alle già qualificate Lavinia Delfino ed Alice e Anna Casamenti, per i risultati della scorsa stagione. La prova maschile aggiunge, al già qualificato Francesco Delfino, anche Riccardo De Angelis.

Hanno preso parte alla spedizione giallorossa, anche Chiara Giardini, Serena Merola, Tommaso Mazzotti, Georg Konsap, Costantino Bertucelli, Riccardo Gennaro, Lorenzo Santoni.

Alle buone notizie di Conselice se ne è poi aggiunta un’altra a inizio settimana: l’autorizzazione alla partecipazione al Ritiro Collegiale della spada maschile assoluta che si terrà a Roma per Francesco Delfino. Un’altra grande soddisfazione per i colori giallorossi in una stagione di fatto appena iniziata.