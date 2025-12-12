La città di Faenza si prepara a celebrare i grandi traguardi internazionali di una delle realtà motoristiche più amate del territorio con una serata speciale. Martedì 16 dicembre, alle ore 18.30, il Cinema Sarti in via Scaletta 10, ospiterà l’incontro “Gresini Racing: un anno di emozioni da record”, appuntamento pensato per ripercorrere le storie e i successi che hanno caratterizzato la straordinaria stagione agonistica 2025 del team motociclistico faentino.

L’evento si svilupperà attraverso un’ora di racconti e approfondimenti curati dai protagonisti della scuderia, che offriranno al pubblico una prospettiva privilegiata sulla vita all’interno del paddock e sulle sfide affrontate nei campionati mondiali. Sul palco interverranno Nadia Padovani, Team Owner di Gresini Racing, insieme a Michele Masini, Team Manager del Team BK8 Gresini MotoGP, e Luca Gresini, Team Manager di ITALJET Gresini Moto2. La conduzione della serata sarà affidata al giornalista sportivo Boris Casadio, che modererà il dialogo tra gli ospiti e gestirà lo spazio dedicato alle domande provenienti direttamente dalla platea.

L’iniziativa, che vede la collaborazione di importanti partner istituzionali e turistici come il Comune di Faenza, l’Unione della Romagna Faentina, IF Imola Faenza Tourism Company, Terre & Motori e i marchi Visit Emilia-Romagna e Romagna, sottolinea il legame indissolubile tra la scuderia e la propria terra d’origine. L’ingresso alla serata sarà libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, offrendo così a tutti i cittadini e agli appassionati l’opportunità di vivere da vicino le emozioni di una stagione che rimarrà nella storia del motociclismo romagnolo.