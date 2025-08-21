Ottimi risultati per le atlete del Savio Riding Club negli ultimi weekend di gare nazionali e internazionali.
In primis con Anna Valentini che, assieme alla sua giovane cavalla Coco L’amour, si posiziona al secondo posto nella gara nazionale della disciplina di completo svolta al centro equestre federale “Ranieri di Campello” ai Pratoni del Vivaro, a Rocca di Papa (Roma).
Altro notevole risultato è quello di Sofia Santi, che con la sua meravigliosa Bec Ksusha conquista due primi posti e due terzi posti nelle gare internazionali di salto ostacoli svolte al centro ippico le Siepi di Cervia.
Infine un grande risultato anche della giovanissima amazzone Beatrice Bona che, impegnata in sella al suo super pony Creggs Fort Silver Dancer alle ponyadi di completo svolte presso Arezzo Equestrian Centre, porta a casa un quinto posto in classifica individuale e un terzo posto per la squadra dell’Emilia Romagna.