È stato arrestato un uomo di 52 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo una segnalazione arrivata tramite YouPol, l’applicazione che permette ai cittadini di comunicare direttamente con la Polizia di Stato.

Gli agenti delle Volanti sono intervenuti presso un’abitazione segnalata per movimenti sospetti. L’indirizzo era già noto agli operatori, poiché sede di un soggetto sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per precedenti legati al traffico di droga.

Durante la perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno rinvenuto diversi involucri contenenti oltre 17 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, insieme a un bilancino di precisione e a materiale utile per il confezionamento.

Alla luce della quantità di stupefacente e dei precedenti del soggetto – con segnalazioni anche per lesioni e danneggiamento – l’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari dopo la convalida dell’Autorità Giudiziaria.

La Polizia di Stato ha colto l’occasione per sottolineare l’importanza dell’app YouPol, che non sostituisce il numero d’emergenza 112 ma rappresenta un mezzo efficace e immediato per segnalare episodi di spaccio, bullismo o violenza domestica.