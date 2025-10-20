Nei giorni scorsi si è riunita l’Assemblea dei Delegati della Romagna Faentina per l’elezione del Consiglio dell’Unione di Confartigianato.

L’incontro rientra fra i lavori previsti per il XVIII° Congresso Provinciale di Confartigianato ed ha determinato, previa votazione dei Delegati, la nomina dei seguenti consiglieri:

Amadei Silvio

Buscaroli Loredana

Campalmonti Umberto

Geminiani Stefano

Neri Danilo

Renzi Vincenzo

Scarpa Martina

Timoncini Luca

Visani Barbara

Successivamente, nella stessa serata, il nuovo Consiglio della Romagna Faentina, con voto unanime ha riconfermato Presidente il Signor CAMPALMONTI UMBERTO ed eletta Vicepresidente la Signora VISANI BARBARA.

Da parte di tutti i presenti sono arrivati ad entrambi gli auguri di buon lavoro, per i tanti impegni e le scelte che le cariche di Presidente e Vicepresidente portano con sè, specialmente in una realtà importante come quella della Romagna Faentina, che ha vissuto anni molto difficili, ma che ciononostante ha conservato un tessuto produttivo molto importante e variegato.