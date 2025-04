Questa mattina verso le 7,30, una donna di 77 anni di Ravenna è morta dopo che l’auto una Panda sulla quale viaggiava è finita fuori strada finendo in una scarpata nella zona di Umbertide mentre percorreva la statale 3 Tiberina verso sud E45, inutili i soccorsi la donna era deceduta sul colpo. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Sul posto stanno operando le forze dell’ordine, il 118 e le squadre Anas per la gestione della viabilità. Sull’incidente sono in corso accertamenti della polizia stradale.

fonte Anas