Non è stato un ultimo giorno di scuola tranquillo a Lugo. In due istituti si sono verificati spiacevoli episodi. In un caso sono dovuti intervenire i carabinieri, nell’altro è stato aperto un fascicolo da parte della Polizia.

All’uscita degli studenti, al liceo di Lugo, un gruppo di ragazzi ha iniziato a lanciare contro l’ingresso uova e altri oggetti. Una vetrata della porta si è rotta ed è stato necessario l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri. L’equipaggio era già sul posto, proprio per evitare che la situazione degenerasse.

Al Compagnoni di Lugo, invece, un altro episodio di violenza, dopo il pestaggio ai danni di un ragazzo, finito sulle cronache nazionali. La ricostruzione di quanto successo però al momento non è chiara. Un alunno è stato rimproverato da un professore per essere entrato in classe con una pistola d’acqua. Il ragazzo avrebbe quindi aggredito l’insegnante. Secondo alcune testimonianze l’avrebbe semplicemente spintonato; secondo un’altra versione, invece, l’uomo sarebbe stato colpito da schiaffi e calci. Fatto sta che il docente poi è stato costretto a recarsi al Pronto Soccorso e saranno ora gli agenti del Commissariato a dover far luce su quanto accaduto.