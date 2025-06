Mercoledì 4 giugno alle ore 21.00, nella sede operativa del CESTHA – il Vecchio Mercato del Pesce a Marina di Ravenna – si terrà l’ultimo appuntamento gratuito del ciclo “Sere di Mare”, serate divulgative dedicate al mare, alla ricerca scientifica e alla conservazione realizzate in collaborazione con Ravenna Sub.

In questa speciale occasione, il team del CESTHA racconterà i progetti condotti negli ultimi tre anni nella regione della Casamance, in Senegal: un’opportunità rara per conoscere da vicino un’attività di ricerca internazionale, raccontata direttamente da chi ogni giorno lavora sul campo per la tutela della biodiversità marina e lo sviluppo sostenibile.

L’ingresso è gratuito, la durata dell’incontro sarà di circa un’ora ed è pensato per un pubblico adulto. Un’occasione imperdibile per chi vuole scoprire il lato più affascinante e concreto della ricerca, in una cornice suggestiva come quella del vecchio mercato del pesce, oggi riconvertito a Centro Recupero Fauna Marina. Non è necessaria la prenotazione.