Giovedì 25 luglio ci sarà l’ultimo appuntamento a Voltana con la rassegna «Concerti in Villa… e non solo» per l’estate 2024: alle 21 torna protagonista il tango con musiche di Astor Piazzolla e folklore argentino con «Tango Spleen Orquesta».

L’ensemble, diretto da Mariano Speranza, ha intessuto rinomate e preziose collaborazioni nell’ambito internazionale della musica e della danza. Si esibiranno: Mariano Speranza (canto, pianoforte e direzione), Francesco Bruno (bandoneon), Santiago Zamboni (violino), Elena Luppi (viola), Vanessa Matamoros (contrabbasso).

Il concerto è a offerta libera e si svolgerà anche in caso di maltempo. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0545 299555.