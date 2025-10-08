Sono rimasti ancora alcuni posti disponibili per il corso di cesteria in salice condotto dal maestro Rodolfo Onori, in programma sabato 18 e domenica 19 ottobre all’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo, nell’ambito dell’iniziativa “Raccoglitori creativi”.

Il corso rappresenta un’occasione per avvicinarsi all’antica arte dell’intreccio del salice e riscoprire un artigianato autentico e sostenibile. I partecipanti, sotto la guida del maestro Onori, conosceranno le caratteristiche e la preparazione delle materie prime e apprenderanno le principali tecniche di intreccio per la realizzazione di un cesto.

Le lezioni si terranno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.

I materiali impiegati saranno salice e canna di fiume; i partecipanti dovranno portare un paio di cesoie, un coltellino e un grembiule da lavoro.

Il costo del corso è di 95 euro, comprensivo di tutti i materiali e dei pranzi conviviali presso la “Locanda dell’Allegra Mutanda”, la sala ristoro dell’Ecomuseo che propone piatti della tradizione romagnola.

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e iscrizioni:

Ecomuseo delle Erbe Palustri – via Ungaretti 1

0545 280920