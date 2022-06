Ultimi giorni per le Feste Medioevali di Brisighella | VIDEO

Dal 2 al 5 giugno 2022 l’Associazione Feste Medioevali di Brisighella in collaborazione con la neonata Contea Brasichellae et Vallis Hamoniae (associazione di rievocazione storica), con i Tamburi Medioevali di Brisighella, con l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco del paese dei tre colli, hanno organizzato Brisighella Medioevali 1413 “Terre Brisichellae et Comitatus Vallis Hamonis” edizione 2022. Ventuno gruppi di spettacolo e undici compagnie d’Armi di Reenactors, perquattro giorni e tre notti animeranno il Borgo e la Rocca della Valle d’Amone. Dal 1980 tutti gli anni il Borgo Medioevale si immerge nel medioevo rievocando diversi eventi. Quest’anno si rievoca il fatto d’Armi che portò alla nascita della Contea nel a.d. 1413. Giullari, musici, danzatrici, mercanti, tornei cortesi, tarocchi chiaroveggenti e spaccati di vita medioevale, il tutto condito con un ottima cucina medioevale espressa nelle osterie e nei ristoranti con pietanze d’altri tempi.

La festa sarà suddivisa in tre luoghi: la Rocca Manfrediana (sabato 15-22.30 e domenica 11-19.30), la Torre dell’Orologio (sabato 15-21 e domenica 11-19) e il centro storico di Brisighella (sabato 17-24 e domenica 11-19). Saranno attive inoltre le Hosterie Medioevali presso il cortile esterno della Rocca (sabato 18-22 e domenica 11-20) e in via Fossa (sabato 18-23 e domenica 11-15). Presentando il biglietto delle Feste Medioevali sarà possibile visitare gratuitamente, nella stessa data di emissione del biglietto, il Museo Ugonia, in piazzetta Porta Gabolo 5, dal 2 al 5 giugno con orario continuato dalle ore 10.00 alle 19.

Al Museo, oltre alla mostra permanente dedicata al Maestro Ugonia e alla raccolta di opere donate degli artisti romagnoli contemporanei che hanno esposto qui negli anni passati, è possibile ammirare le opere dell’artista-ceramista Alberto Mingotti.

Il Museo Ugonia sarà aperto anche mercoledì 1 giugno dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.