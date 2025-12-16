La città di Faenza si prepara a salutare la mostra diffusa “Presepi”, dedicata al Maestro Goffredo Gaeta, ceramista faentino scomparso nel 2022. L’esposizione, inaugurata lo scorso 15 novembre, terminerà domenica prossima: rimangono dunque pochi giorni per visitare le opere inedite.

La rassegna, ospitata dal Museo “Goffredo Gaeta” e dalla Casa Museo “Raffaele Bendandi”, ha offerto un percorso unico tra arte e tradizione, mettendo in luce la sensibilità e il linguaggio artistico di Gaeta, capace di reinterpretare il presepe con originalità e profondità.

La mostra può essere visitata al Museo “Gaeta” (Via Firenze 445, Faenza) e alla Casa Museo “Bendandi” (Via Baldassarre Manara 17, Faenza) martedì 16, giovedì 18 e sabato 20 dalle ore 16.00 alle ore 18.30, domenica 21 dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

L’ingresso è libero e gratuito; al termine dell’esposizione sarà inoltre possibile acquistare le opere esposte.

Goffredo Gaeta (Faenza 16.9.1937 – Brisighella 24.2.2022), ceramista e scultore di fama, ha operato nel suo studio dal 1950 fino alla fine della sua vita. Formatosi tra Faenza, Firenze e Bologna, si dedica alla pittura e alla ceramica, con particolare attenzione ai soggetti sacri. La sua produzione include anche vetrate istoriate, vetro soffiato e opere monumentali in vari materiali. Nel corso della carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per la sua arte poliedrica.