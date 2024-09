Ultimi giorni per iscriversi al corso di “commercio e somministrazione alimenti e bevande”. Il corso è organizzato da IscomER Ravenna, in collaborazione con Confcommercio Ravenna, e serve ad aprire attività commerciali del settore alimentare come bar, ristoranti, trattorie, ecc. attività ambulanti di somministrazione e attività commerciale nel settore alimentare.

Il corso partirà il 30 settembre e durerà 100 ore: 19 ore saranno online. Le aule della sede di IscomER è in Via Oriani 14 a Ravenna. Il costo è pari a euro 602,00.

Il programma del corso prevede: il riconoscimento merceologico ed etichettatura degli alimenti; la manipolazione igienica e sicura degli alimenti; la gestione sicura del luogo di lavoro; l’avviamento e gestione finanziaria, amministrativa e fiscale; l’organizzazione e gestione operativa dell’esercizio di somministrazione.

Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza abilitante alla professione di imprenditore commerciale. Il rilascio dell’attestato è subordinato alla frequenza del 80% delle ore di corso e all’esito positivo di una verifica finale.

Per info Denise Cavalieri 0544 515700 dcavalieri@iscomer.it.