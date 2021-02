Ultimi giorni per iscriversi ai progetti di Servizio Civile di Confcooperative

Sono stati tutti finanziati i quattro progetti di Servizio Civile universale presentati da Confcooperative Romagna. 26 i posti disponibili per giovani che vogliono dedicare un anno della propria vita al servizio della comunità. Un’occasione di formazione e di crescita personale e professionale dedicata ai giovani dai 18 ai 29 anni. I quattro progetti in Confcooperative Romagna vedono coinvolte cooperative sociali e vedranno i volontari impegnati in attività di programmazione, assistenza e progettazione di percorsi di animazione e inclusione sociale rivolti a anziani e soggetti fragili, persone con disabilità e minori.

Per maggiori informazioni: righi.s@confcooperative.it