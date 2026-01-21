“Si tratta di due dei Master più importanti dell’indirizzo giuridico che Ravenna, ormai da dieci anni, offre al mondo dell’economia, dell’impresa e della navigazione e portualità ravennate e italiana; “tra i più conosciuti e patrocinati da imprese quali l’Autorità portuale, il Gruppo Sapir, La Cassa, Bper, Hera, Confindustria ed altre aziende, rappresentano uno strumento molto qualificato per affinare le competenze specifiche in più ambiti dell’attività aziendale favorendo l’integrazione tra le specializzazioni economiche e giuridiche e l’attività d’impresa” afferma Giannantonio Mingozzi che, come gruppo Sapir, ogni anno ospita gli iscritti per più giornate di conoscenza e di affiatamento in particolare con gli impegni della portualità.

Il Master universitario in diritto della navigazione e dei trasporti marittimi, aerei e terrestri diretto dalla prof.ssa Greta Tellarini chiuderà le iscrizioni il prossimo 26 gennaio; quello diretto dalla prof. sa Desiree Fondaroli, Master in diritto penale, dell’impresa e dell’economia intitolato a Filippo Sgubbi ha il bando in scadenza il prossimo 6 febbraio.

“A beneficio del sistema portuale ravennate e della nostra competitività, sottolinea Mingozzi, mi auguro che come negli anni scorsi il numero delle iscrizioni rappresenti un segnale positivo per la crescita manageriale dei nostri addetti e per un ulteriore perfezionamento delle proprie capacità”.