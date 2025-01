Ultimi appuntamenti in questo weekend lungo per allietare ancora le festività con il cartellone di “Che Spasso di Natale! Ravenna Centro Storico”, coordinato dal comitato Spasso in Ravenna, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale: eventi anche dopo il Capodanno e fino all’Epifania.

Domani pomeriggio, 4 gennaio, in piazza del Popolo dalle ore 16.30, “Street Magic Christmas” a cura di Enrico Battaglia. Un nuovo spettacolo del performer ravennate dedicato ai più piccoli in questo fine settimana che avvicina l’arrivo della Befana.

Domenica 5 e lunedì 6 gennaio invece gli eventi promossi da AVIS in collaborazione con Spasso in Ravenna e Pubblica Assistenza Ravenna.

Domenica 5 gennaio alle ore 14 “Magic Andre”, spettacolo di magia e giocoleria, mentre a partire dalle ore 16 il tendone colorato e amatissimo dai bimbi di “Billo Circus”.

Lunedì la tradizionale BefanAvis per festeggiare insieme il 6 gennaio e l’Epifania. Dalle ore 14 esibizione della Scuola di Ballo dei Maestri Bruno e Monia Malpassi con fruste e balli della tradizione romagnola. Sempre in piazza, il progetto Filippo Soccorso della PA Ravenna. Alle ore 16 trucca Bimbi e “Smiling Party” con animazione e spettacoli per tutti.

Sempre lunedì anche le “Befane in Vespa”, alle ore 16 arrivo in piazza del Popolo delle “vecchiette” in sella alle moto del Vespa Club Romagnache distribuiranno caramelle, dolci e gadget a tutti i bambini presenti.

Ancora per pochi giorni saranno aperti anche i tradizionali Capanni natalizi attorno al grande albero di Natale sempre in piazza del Popolo. Dolci, prodotti tipici, prodotti alimentari da passeggio e tanto altro a disposizione di cittadini e visitatori. E in piazza Kennedy, fino al 19 gennaio, la pista di ghiaccio JFK ON ICE.