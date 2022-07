Ancora fino al 13 luglio è aperto il bando per il Servizio Civile Regionale! Nella Provincia di Ravenna sono disponibili 25 posti, di cui 4 presso la Caritas di Faenza.

Possono partecipare alla selezione i giovani cittadini italiani o provenienti da altri Paesi, in regola con la vigente normativa per il soggiorno, residenti o domiciliati in Italia, di età compresa tra i 18 e i 29 anni (compiuti), senza distinzione di sesso o di appartenenza culturale o religiosa, di ceto, di residenza o di cittadinanza.

“IL MONDO E’ TUO”: 2 posti per supportare progetti di economia sociale e promuovere stili di vita consapevoli

2 giovani, nell’ambito del progetto “Il mondo è tuo” verranno coinvolti in attività di supporto ai progetti di economia sociale della Farsi Prossimo ODV: “Dress Again” e “Terra Condivisa”. Il primo prevede il riciclo e la vendita di abiti usati e il secondo, invece, la produzione e distribuzione di ortaggi, ma in entrambi sono fondamentali gli obiettivi di reinserimento socio-lavorativo di persone in condizione di svantaggio, insieme all’attenzione alla sostenibilità ambientale. Oltre che in attività pratiche a sostegno dei progetti, i volontari in servizio civile sono coinvolti nell’organizzazione di incontri rivolti ai giovani ed eventi per la cittadinanza, nell’aggiornamento dei siti e dei profili social, etc. per promuovere sempre più stili di vita attenti all’ambiente e alle persone.

Nel medesimo progetto sono previsti altri 2 posti presso il Comune di Cervia e altri 3 posti presso il Comune di Ravenna. Chi fosse interessato a svolgere il servizio civile con la Farsi Prossimo ODV, deve indirizzare la propria candidatura al Comune di Ravenna (ente titolare del progetto), indicando la sede di Faenza quale prescelta. La candidatura si può inviare via email a: comune.ravenna@legalmail.it e giovani@comune.ravenna.it.

“FRAGILITÀ E RESILIENZA”: 2 posti per supportare il Centro di ascolto diocesano

2 giovani, nell’ambito del progetto “Fragilità e resilienza” verranno coinvolti in attività di aiuto e supporto a persone e famiglie in condizione di disagio socio-economico e nel loro accompagnamento in percorsi per l’acquisizione di una piena autonomia ed inclusione sociale. I volontari in servizio civile collaborano nella realizzazione dei servizi del Centro di Ascolto diocesano (mensa, servizio docce, corso di italiano, distribuzione di viveri e vestiario, etc.), gestito dalla Fondazione Pro Solidarietate. Inoltre, sono coinvolti nelle azioni volte alla stesura del Report Annuale, di raccordo interno all’equipe o con altre realtà del territorio, etc.

Altri due posti sono, invece, previsti presso il Comune di Faenza – Servizio FE.N.ICE. Chi fosse interessato a svolgere il servizio civile con la Fondazione Pro Solidarietate, deve indirizzare la propria candidatura all’Unione della Romagna Faentina (ente titolare del progetto), indicando la sede prescelta. La candidatura si può inviare via email a: pec@cert.romagnafaentina.it.

Altre informazioni utili: 25 ore a settimana, 444 euro al mese

Entrambe le sedi si trovano in via d’Azzo Ubaldini, in centro a Faenza. Uno dei due posti è riservato a un giovane residente o domiciliato nelle aree montane o interne.

Il progetto ha durata di 11 mesi, a partire dal 1 settembre 2022, e prevede un impegno settimanale di 25 ore, su 5 giorni alla settimana. E’ previsto un rimborso spese di 444,30 euro al mese.

Per tutti i giovani interessati ai progetti della Caritas è consigliata una visita presso la sede ed un colloquio di orientamento. Per concordare l’appuntamento, ricevere informazioni ed un supporto nella compilazione della domanda, si può contattare Erica Squarotti: 333-3535575, e-mail: serviziocivile@caritasfaenza.it.

Sul sito www.coprescravenna.it sono disponibili l’avviso provinciale e le informazioni riguardanti tutti i progetti attivi nella Provincia ravennate.

Sul sito www.informagiovanifaenza.it è disponibile la visione della diretta Facebook, durante la quale sono stati presentati i progetti attivi sul territorio dell’Unione della Romagna Faentina.

Come presentare la candidatura, entro il 13 luglio

E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazioneper una sola sede ed un unico progetto, pena l’esclusione dal bando!

La domanda di partecipazione deve pervenire entro il 13/07/2021 (non oltre le ore 23:59) tramite PEC oppure posta elettronica ordinaria. In alternativa può essere inviata a mezzo raccomandata A/R, tenendo presente che non è valida la data di spedizione, ma di arrivo. La domanda deve essere accompagnata da copia di un documento di identità personale, del codice fiscale e del permesso di soggiorno.

Ilmodulo della domanda e le schede dei progetti sono disponibili sul sito www.caritasfaenza.it.

Leselezioni sono previste per martedì 19 luglio 2022 per il progetto “Fragilità e resilienza” presso il Palazzo Municipale di Faenza, in Piazza del Popolo 31. Chi invece si candida per la sede di Faenza del progetto “Il mondo è tuo” svolgerà il colloquio mercoledì 20 luglio in piazza XI Febbraio 10, a Faenza.