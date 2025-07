Sono giovani emergenti che hanno conquistato spazio e minuti nella scorsa stagione, qualcuno giocando anche molte partite da titolare. A loro il Faenza Calcio concede fiducia e spazio per affidarli agli ordini del mister Nicola Cavina in vista dell’avvio della preparazione al campionato di Eccellenza fissato per la serata di mercoledì 30 luglio.

Il gruppo è guidato dall’esterno Luca Tuzio, classe 2005, che ha collezionato 32 presenze (e un gol) in campionato dimostrando grande crescita, maturità e duttilità.

“Sono molto felice di restare a Faenza– dice Tuzio –Spero di giocare più partite possibile e fare qualche gol in più. Sono pronto a dare il massimo come sempre. Il gruppo è solido e ci sono le basi per fare un buon campionato e raggiungere una salvezza tranquilla. I presupposti non mancano”.

Numerosa la pattuglia dei calciatori nati nel 2006guidata dagli attaccantiDavide Cavolini e Federico Zani che hanno dimostrato le loro doti e segnato gol importanti, come rispettivamente con la Sampierana e la Reno, decisivo questo per la salvezza.

“Il nostro obiettivo – dicono i due “gemelli del gol” nati a un giorno di distanza – è segnare di più in un naturale percorso di crescita e trovare spazio ascoltando i consigli dei compagni di reparto come Bonavita, che ha tanta esperienza, e Ulivieri con cui ci siamo trovati bene. Il campionato è lungo e ci sarà spazio per tutti in modo da offrire alternative a mister Nicola Cavina”.

Accanto a loro cinque coetanei: l’altra punta Francesco Dardi, i difensori Marco Brusi, che ha dimostrato notevoli potenzialità con prove autoritarie e convincenti e Michael Malavolti che potrà avere più spazio dopo l’esordio già avvenuto; i centrocampisti Gian Battista Caroliche sta recuperando dopo l’intervento per la rottura del legamento crociato e Mattia Servadei, jolly importante già pronto invece dopo un lungo infortunio.

A loro si aggiungono altri tre giocatori classe 2007 provenienti dalla Under 19: il difensore Fabio Zoli e i centrocampisti Riccardo Casadio, già capitano della stessa Juniores e Brjan Haxhiraj (che ha già esordito in Eccellenza).

La fiducia della società su questi giovani giocatori è espressa dal direttore generale, Juri Lucatini.

“Da anni facciamo giocare tanti giovani usciti dal nostro vivaio che è stato ulteriormente potenziato da quando è stata avviata la sinergia tra Faenza e Virtus e conta oggi oltre 800 tesserati– dichiara Lucatini- Anche in questa stagione sportiva faremo altrettanto. Ci aspettiamo molto da loro. Hanno tutte le caratteristiche per fare bene, trovare spazio e crescere nonostante l’impegno in un campionato competitivo e difficile”.