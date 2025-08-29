I lavori per la realizzazione della nuova rampa e del percorso ciclopedonale nel Parco Bertoni si avviano verso la fase conclusiva, per permettere di usufruire di questo importante collegamento tra la zona della Bassa Italia e il centro storico alla riapertura del nuovo anno scolastico.

Per permettere il completamento delle operazioni finali, che includono la movimentazione delle strutture in acciaio, l’installazione della segnaletica stradale e la manutenzione del marciapiede, sono disposte una serie di modifiche alla viabilità che interesseranno il tratto di via Lapi compreso tra via Mazzanti e via Ballardini.

Nello specifico, le modifiche alla circolazione saranno in vigore lunedì 1 settembre, dalle ore 7.00 alle ore 19. Durante questa fascia oraria, sarà istituito un divieto di accesso al tratto di strada interessato, fatta eccezione per i veicoli dei residenti, dei frontisti e dei mezzi di soccorso.

L’accesso alla zona sarà garantito attraverso percorsi alternativi. Chi proviene da via Lapi (lato fiume) e si dirige verso Bologna, potrà svoltare solo a sinistra su via Mazzanti-Bettisi-Mezzarisa-Ballardini. Allo stesso modo, chi arriva da via Ballardini o via Argnani e prosegue in direzione Bologna, avrà la possibilità di svoltare solo a sinistra su via Lapi, verso il semaforo di Porta Montanara, oppure di procedere su via Argnani-viale Trento (circonvallazione).

Per chi proviene da via Batticuccolo, via Argnani o via Ballardini e dovrà dirigersi verso Forlì, sarà consentito svoltare alla rotonda su via Mezzarisa-via Bettisi-via Mazzanti e via Lapi (con obbligo di svolta a destra), oppure svoltare sulla rotonda su via Ballardini-via Renaccio o viale Trento. Le modifiche saranno indicate sul posto con transenne e segnaletica temporanea a partire da domani, sabato 30 agosto.

La struttura e il percorso, che verranno inaugurati in un secondo momento in una cerimonia ufficiale e intitolati ad Ada Rossi, saranno usufruibili al pubblico prima dell’inizio delle scuole per evitare ulteriori disagi a una parte della città duramente colpita dalle alluvioni.

Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione alle indicazioni e a seguire i percorsi alternativi. L’amministrazione comunale ringrazia i residenti e tutti i cittadini per la loro collaborazione e pazienza durante questa fase finale dei lavori, fondamentale per la realizzazione di un’opera che contribuirà a migliorare i collegamenti e la mobilità sostenibile in città.