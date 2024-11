Dopo le devastazioni causate dalle alluvioni dello scorso anno, la città di Faenza continua a dimostrare una straordinaria capacità di resilienza. Grazie all’impegno congiunto dell’amministrazione comunale, al grande lavoro degli stessi rionali e alla generosità di donatori privati tra i quali anche il Magistrato delle Contrade di Siena, è stato possibile avviare e portare a termine i lavori di ripristino della sede del Rione Nero.

I locali rionali di via della Croce, un importante punto di riferimento per la vita associativa della città, hanno subìto danni ingenti a causa dell’alluvione. Grazie a tre distinti stralci di lavori, finanziati attraverso risorse del Comune di Faenza e a due generose donazioni, è stato possibile ripristinare lo stabile colpito al piano terra e il piazzale antistante.

Tra gli interventi che sono stati realizzati, il restauro degli interni con la sostituzione dei serramenti, il ripristino degli impianti (riscaldamento, idrico, elettrico, fognario, citofonico e televisivo) e il riacquisto di arredo e delle attrezzature distrutte. All’esterno è stato completamente rifatto il manto dell’area cortilizia, gravemente danneggiato dall’alluvione. Ulteriori lavori di ripristino, opere edili, sostituzione delle porte interne e manutenzione straordinaria del montacarichi.

L’importante investimento dimostra l’importanza che l’amministrazione comunale attribuisce alla ripresa delle attività associative e alla valorizzazione del patrimonio culturale e sociale della città.

“Il Rione e i suoi rionali -sottolinea il vicesindaco Andrea Fabbri- hanno dimostrato grande resilienza; questa comunità così forte e coesa ha dato dimostrazione di riuscire a reagire con nuovo entusiasmo anche nei momenti più difficili”.

“Vorrei esprimere -dice Damiano Tinelli, capo del Rione Nero- la nostra più sincera gratitudine all’amministrazione comunale per il costante sostegno dimostrato nel difficile periodo successivo all’alluvione di maggio 2023. Un ringraziamento speciale va ai privati e a tutte le altre realtà associative che ci sono state vicine in questo momento di grande difficoltà. Grazie a questi preziosi aiuti, siamo riusciti a rigenerare completamente il piano terra della nostra sede, dove oggi trovano spazio cucine, circolo, bar e un’area cortilizia ripristinata. Nonostante i lavori siano ancora in corso per completare gli arredi e ripristinare tutto ciò che è andato perso, siamo felici di annunciare che la nostra sede è ora pienamente operativa. Il rione è impegnato con grande determinazione per tornare alla normalità e ringrazia ancora una volta tutti coloro che ci hanno supportato”.