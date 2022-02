Ci segnalano cantiere sotto sequestro penale in Via Carso a Ravenna. Fonti non ufficiali ci hanno informato di un presunto incidente sul lavoro svoltosi Venerdì 4 Febbraio alle ore 14:00. Dalle informazioni raccolte sul posto si tratterebbe di un infortunio mortale. Seguiranno aggiornamenti, in attesa di riscontri dalle Autorità.