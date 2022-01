Un doppio incidente ha mandato in caos Viale Alberti e Viale Randi, questa mattina.

Un cittadino tunisino a bordo di una Peugeot, ha tamponato una machina di tipo Opel, in Viale Alberti. Non si è fermato e ha continuato a guidare in direzione Viale Randi.

E qui il danno maggiore, provocando un tamponamento a catena coinvolgendo altre quattro macchine.

L’uomo ha poi abbandonato la sua machina, allontanandosi a piedi in direzione delle vie del centro. Secondo i testimoni sul posto, pare che il giovane è scapato addirittura in ciabatte.

Fortunatamente i due incidenti risultano senza feriti gravi tra i conducenti delle auto coinvolte.

Sul posto si sono presentati le forze dell’ordine, che oltre a fare i rilievi necessari, hanno potuto liberare una parte della corsia.

Per più di un’ora Viale Randi era bloccato, causando lunghe code bloccando il traffico.