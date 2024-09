Dopo le esondazioni del fiume Senio a Cotignola si è verificata purtroppo una rottura dell’argine del Senio lungo via Ponte Pietra zona Casa Bandoli. Il Comune ha informato tutti residenti di via Madonna di Genova, via Ponte Pietra, via Bellisario, via Sandro Pertini di evacuare in caso di strade percorribili o di recarsi ai piani alti se le strade non fossero percorribili.