71 enne viene dilaniato dal tornio con cui stava lavorando, la tragedia avvenuta questa sera. La macabra scoperta è avvenuta dopo che la moglie allarmata dalle non risposte del marito al telefono ha avvertito le forze dell’ordine che si sono recate nel capannone dove l’uomo in pensione lavorava come tornitore. Arrivati sul posto hanno trovato l’uomo dilaniato sul tornio. Sul posto oltre ai Carabinieri i Vigili del Fuoco ed il 118 con il difficile compito di estrarre i resti dell’uomo dal tornio.