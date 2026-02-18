È arrivata la sentenza nei confronti di Mauro Guerra, condannato a 4 anni e 2 mesi di reclusione. Il tribunale ha inoltre disposto l’interdizione dalla professione per 3 anni e l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.

Tra le misure accessorie stabilite figura la confisca dell’ambulatorio, mentre un’altra stanza è stata restituita. Disposta anche la confisca di oltre 100mila euro, oltre al pagamento delle spese legali.

Il giudice ha inoltre riconosciuto risarcimenti alle associazioni costituite parte civile:

5.000 euro a ENPA ,

5.000 euro alla Lega Difesa del Cane ,

1.550 euro ad Animal Liberation ,

5.000 euro a OIPA ,

5.000 euro alla Lega Antivivisezione.

Per alcune contestazioni relative alla morte di animali, l’imputato è stato assolto, mentre per altri capi di imputazione è intervenuta la prescrizione.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti e dettagli sulle motivazioni della sentenza