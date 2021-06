Grave incidente in via Darsena, due auto nella scarpata della ferrovia, diversi i feriti

Attimi di paura nella mattinata di sabato a Ravenna, in via Darsena, dove diverse auto sono state coinvolte in un incidente stradale e due sono finite nella scarpata della ferrovia. L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 8.15. A scontrarsi, per responsabilità ancora da chiarire, sono state una BMW e una Toyota. Dopo l’urto, le due auto hanno sfondato il parapetto a destra della strada e sono precipitate nella scarpata. Un’altra vettura è rimasta coinvolta nella dinamica. Cinque le persone a bordo delle due auto finite fuori strada.