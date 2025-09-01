Ultima ora: Drammatico incendio nella tarda sera a Masiera, muoiono madre e figlia

Tragedia nella tarda serata di oggi verso le 22,30 in via Carraia Ballotta-Masiera, dove un violento incendio divampato al piano terra di un’abitazione ha provocato la morte di due donne, madre ultra 90enne e figlia 69 anni.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziana madre, costretta a letto e impossibilitata a muoversi, si trovava nella sua stanza quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi. La figlia, accortasi del pericolo, ha cercato disperatamente di salvarla ma è rimasta intrappolata a sua volta. Entrambe sono decedute per le esalazioni di fumo e, successivamente, i loro corpi sono stati trovati carbonizzati.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

La comunità è sotto shock per l’accaduto. Sono in corso le indagini per chiarire le cause del rogo.

Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.