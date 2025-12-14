Traffico in tilt questa mattina sulla SS16 in direzione nord. Intorno alle 8.15 un tir si è improvvisamente fermato sulla carreggiata, bloccandosi proprio nel tratto compreso tra la rotonda della Ravegnana e l’area commerciale ESP, in un punto già critico a causa del cantiere del ponte sul fiume Montone, dove la circolazione procede da giorni su sole due corsie.

Il mezzo pesante, in panne, ha impedito il regolare scorrimento del traffico creando lunghe code e rallentamenti. In attesa dell’arrivo del soccorso stradale Baldini, gli agenti della Polizia Locale e della Questura sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità, ormai quasi del tutto congestionata in direzione nord.

La situazione dovrebbe tornare alla normalità una volta rimosso il mezzo. In corso aggiornamenti.