Si è svolto oggi, all’Hotel Mattei, il XII Congresso della UILTuCS Ravenna, la categoria che rappresenta circa 2.500 lavoratrici e lavoratori dei settori Turismo, Commercio e Servizi sul territorio provinciale.

Ai lavori congressuali hanno partecipato il segretario generale UIL Ravenna Carlo Sama, il segretario regionale UILTuCS Aldo Giammella e il segretario generale nazionale Paolo Andreani, che ha concluso la giornata.

Nel corso del dibattito sono stati affrontati temi centrali per il mondo del lavoro, tra cui salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, precarietà occupazionale e contrasto al lavoro povero. Particolare attenzione è stata dedicata alla necessità di rafforzare le tutele normative e salariali e di contrastare il fenomeno dei cosiddetti “contratti pirata”, ritenuti dannosi per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

Al termine del Congresso, le delegate e i delegati hanno riconfermato Claudia Lugaresi nel ruolo di segretaria generale della categoria per il prossimo quadriennio, rinnovandole la fiducia per guidare l’organizzazione nei prossimi quattro anni.

