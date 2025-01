Venerdì 17 gennaio, alle ore 18, al Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea (Corso Garibaldi, 2) si terrà la presentazione del Bollettino del Museo del Risorgimento di Bologna, dedicato alla campagna garibaldina di Grecia del 1897 con particolare approfondimento sulla figura del faentino Ugo Bubani.

Il programma della conferenza, dopo i saluti iniziali del Presidente del Consiglio Comunale Niccolò Bosi e della Responsabile scientifica della Biblioteca del Museo Civico del Risorgimento di Bologna Mirtide Gavelli, prevede l’intervento di Chiara Cenni che relazionerà sulla figura di Ugo Bubani e il Risorgimento, seguono poi le relazioni degli autori della ricerca Giacomo Bollini e Andrea Spicciarelli, che illustreranno rispettivamente su la Guerra greco-turca del 1897 e il contesto di fine secolo e su Faenza “Pro Candia”: fermento locale e volontariato internazionale di Ugo Bubani e dei garibaldini faentini.

Grazie alla ricerca curata dal Museo del Risorgimento di Bologna e al contributo di ricercatori locali, è stato possibile ricostruire ed approfondire il contributo politico, sociale e militare dato dai volontari garibaldini emiliano-romagnoli alla lotta per l’indipendenza della Grecia, e più in generale alla difesa dei valori della democrazia e dell’uguaglianza alla fine del XIX secolo. Una lotta che ha visto numerosi castellani fra le proprie fila, e che l’Amministrazione intende ricordare e celebrare.

Andrea Spicciarelli (Bologna, 1990) si è laureato in Scienze Storiche all’Università di Bologna con una tesi sulla spedizione garibaldina nelle Argonne del 1914-1915. Direttore dell’Ufficio Storico dell’Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini (ANVRG), è autore di saggi sul garibaldinismo dopo Garibaldi. Ha co-curato mostre fotografiche sulla Grande guerra, sulla Comune di Parigi e – per l’ANVRG – sul volontarismo ebraico dal 1848 al 1948, intitolata Ebrei in camicia rossa. Mondo ebraico e tradizione garibaldina fra Risorgimento e Resistenza.

Giacomo Bollini (Bologna, 1986) è laureato in Storia contemporanea all’Università di Bologna. Ricercatore e collaboratore del Museo Civico del Risorgimento di Bologna, è autore di numerosi libri e ricerche a tema Grande Guerra e garibaldinismo, tra i quali Il calvario degli emiliani, L’oro di Caporetto, L’ardito naturalista, Eterni ribelli e Storia cronologica dei combattimenti sul fronte italiano. È stato curatore di diverse mostre sulla Grande Guerra e di edizioni di diari di guerra d’epoca.

Le celebrazioni avvengono con l’adesione dell’Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini (ANVRG).