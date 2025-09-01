Dopo due anni di inattività, Stefano Okaka tornerà a scendere in campo ogni fine settimana. Il Ravenna Football Club ha infatti comunicato la firma sul contratto del giocatore. L’attaccante aveva iniziato la preparazione estiva con la squadra, agli ordini di mister Marchionni, ma si era riservato, insieme alla società, di decidere più avanti il futuro. Ora il momento è giunto. L’ultima stagione ufficiale in campo di Okaka è stata in Turchia, 2022-2023, al Basaksehir, dove ha siglato 7 reti in 37 partite.

Il comunicato del Ravenna:

“Il Ravenna FC è lieto di annunciare l’arrivo in giallorosso di Stefano Okaka, attaccante di grande esperienza e carisma, che andrà a rinforzare il reparto offensivo della squadra di mister Marco Marchionni per la stagione 2025/26.

Classe 1989, Okaka vanta una carriera di altissimo livello tra Serie A, Premier League, campionati europei e presenze con la Nazionale italiana. Cresciuto calcisticamente nella Roma, ha indossato maglie prestigiose come quelle di Fulham, Anderlecht, Watford e Udinese, distinguendosi per potenza fisica, capacità di gioco spalle alla porta e fiuto del gol.

Con il suo arrivo, il Ravenna FC si assicura un attaccante completo e di grande personalità, in grado di mettere a disposizione della squadra qualità tecniche ed esperienza maturata sui più importanti palcoscenici internazionali.

La società rivolge a Stefano un caloroso benvenuto a Ravenna”.