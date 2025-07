Il Ravenna è in Serie C. Lo ha ufficialmente stabilito stamane il Consiglio Federale della FIGC, riunitosi per discutere, fra i vari punti all’ordine del giorno, anche l’integrazione dell’organico per il Campionato di Serie C per la stagione 2025/2026.

Quattro anni dopo quindi, i giallorossi, già tornati al lavoro per la nuova stagione, riabbracciano la Serie C, dopo aver ottenuto per tre volte il secondo posto in Serie D e dopo aver conquistato la Coppa Italia di categoria. Il Ravenna si è radunato a Glorie con un organico ancora da completare, a maggior ragione dopo la notizia di oggi. Dal 28 luglio, la squadra si trasferirà ad Acquapartita per la preparazione atletica. Un paio di giorni prima, il 26 luglio, a Milano Marittima è prevista l’amichevole con la squadra giovanile del Sassuolo.

Domani, invece, 25 luglio, è prevista la composizione dei tre gironi della nuova Serie C.