La notizia era nell’aria da giorni, ma da ieri è diventata ufficiale: accanto a Gianni Bessi e a Manuela Rontini, anche Andrea Corsini, assessore regionale al turismo uscente, sarà candidato come consigliere alle prossime elezioni regionali in programma il 26 gennaio del 2020.

La decisione ufficiale è arrivata martedì sera durante la Direzione Provinciale del Partito Democratico

“Un grande onore per me, oltre alla grande responsabilità di rappresentare i bisogni e le esigenze del territorio della Provincia di Ravenna con cuore e passione, per contribuire alla vittoria del centro sinistra e di Stefano Bonaccini. Da oggi si parte” così a commentato lo stesso Andrea Corsini.