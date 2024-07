Ausl Romagna informa che in occasione della festività patronale di Ravenna, domani martedì 23 luglio, resteranno chiusi al pubblico gli uffici e i servizi amministrativi dell’Ausl, con sede in città. In particolare osserveranno la chiusura lo Sportello unico presso la sede CMP di Ravenna, lo Sportello unico di Russi, l’Ufficio Piattaforma amministrativa/Cip (Centro interno di prenotazione) dell’Ospedale di Ravenna e l’accettazione amministrativa del Servizio di Radiologia dell’Ospedale di Ravenna.