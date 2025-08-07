Nella giornata di sabato 16 agosto il Comune di Ravenna garantirà l’erogazione dei servizi pubblici essenziali; gli altri uffici comunali rimarranno chiusi.

La decisione è stata presa in considerazione del fatto che si tratta di una giornata postfestiva e che precede la domenica – in un periodo quindi fortemente feriale e nel quale si prevede in ogni caso una scarsa affluenza di pubblico – e in un’ottica di economicità tenuto conto del conseguente contenimento dei costi di apertura delle sedi e uffici comunali. I dipendenti i cui uffici rimarranno chiusi saranno tenuti a fruire di una giornata di ferie del proprio contingente annuale.

Sarà in ogni caso assicurato, come detto, il funzionamento dei servizi pubblici essenziali e di alcuni uffici preposti all’utenza esterna: la Polizia locale, che svolgerà anche le funzioni di allertamento del servizio di Protezione civile, l’ufficio Informazioni e accoglienza turistica, lo Sportello per i cittadini di via Berlinguer 30 con un presidio finalizzato al rilascio urgente delle carte di identità. Il servizio Sociale associato garantirà la reperibilità mediante il Pronto intervento sociale.

L’apertura del municipio verrà garantita con il personale della reception dalle 7.30 alle 13.30.