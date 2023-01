Azione, dopo la visita del proprio Segretario Carlo Calenda in Ucraina, ha avviato una raccolta fondi in favore di UNBROKEN, il progetto per la riabilitazione dei feriti di guerra, avviato dal Sindaco di Leopoli.

Il Direttivo Provinciale di Ravenna in Azione si è mobilitato durante le festività natalizie per raccogliere fondi e ha fatto in questi giorni una donazione all’organizzazione.

“È importante – secondo il Direttivo Provinciale di Ravenna – continuare ad essere vicini, oltre che politicamente, anche concretamente al popolo ucraino, che subisce quotidianamente gli attacchi dell’invasore russo, nemico della libertà”.

Per questo Ravenna in Azione invita chiunque voglia contribuire a versare direttamente all’IBAN UA423052990000026003041025981 della JSC CB PRIVATBANKFINANCIAL