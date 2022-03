I profughi ucraini che hanno fatto richiesta di protezione temporanea e che abbiano trovato un’autonoma sistemazione riceveranno ” un contributo di sostentamento una tantum pari a 300 euro mensili pro capite per la durata massima di tre mesi dalla data d’ingresso in Italia, e 150 euro per ciascun figlio minorene.“, – È quanto prevede un’ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile. In caso ci siano dei minori “è riconosciuto un contributo addizionale mensile di 150 euro per ciascun figlio”.

Il contributo potrà essere erogato in contanti da un qualunque istituto di credito nel Paese, nel caso l’avente diritto non abbia un conto corrente. Occorrerà presentare un proprio documento d’identità e la ricevuta del permesso per la protezione temporanea rilasciata dalla Questura competente.

Invece, per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, i profughi ucraini vengono equiparati ai cittadini italiani. Verrà rilasciato loro un codice fiscale e con quello si potrà accedere alle prestazioni sanitarie. A ogni regione verrà invece riconosciuto un rimborso forfettario di 1.520 euro a profugo. (fonte: Tgcom24)