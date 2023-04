Un 37enne di origine romena è accusato di maltrattamenti in famiglia e uccisione di animali, dopo la denuncia dalla moglie (oramai ex moglie).

I fatti risalgono a due anni fa, quando l’uomo ripetutamente maltrattava la moglie, per poi ossessionata dalla gelosia ha ucciso perfino il gattino di casa.

Secondo quando emerso ieri durante il processo, l’uomo il l’1 marzo 2022 ha ucciso il gatto per gelosia.

Come riporta il Corriere di Romagna: “I due stavano parlando quando lei si è alzata per aprire la porta al micio. Infastidito, l’uomo l’avrebbe accusata di preferirlo a lui: proferendo le parole, “vedi, guardi più il gatto che me”. Per poi catturare il piccolo animale. “Guarda cosa ti faccio al tuo amore quando non mi stai a sentire o non mi guardi”. A quel punto lo avrebbe prima strattonato, poi tirato per la testa e per le zampe posteriori. dopo questo episodio l’uomo ha scavato un buco nel giardino, e si presume che l’abbia seppellito la.”

Ieri è stata ascoltata dal giudice la donna, il processo a carico del 37enne prosegue.