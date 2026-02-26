È l’Agriturismo Vignoli di Riolo Terme il vincitore della tappa emiliano-romagnola di Agrichef 2026, svoltasi il 23 febbraio all’Istituto Alberghiero “Pellegrino Artusi” di Riolo Terme, promossa da Cia-Agricoltori Italiani e da Turismo Verde Emilia-Romagna.

L’Agriturismo rappresenterà la regione alla finale nazionale in programma a Roma il 26 marzo, portando il piatto “Uccellini scappati con Scalogno di Romagna Igp”, ricetta che valorizza lo Scalogno di Romagna IGP come protagonista assoluto. Un piatto che racconta la tradizione contadina: gli “uccellini scappati” evocano con ironia i tempi in cui, mentre gli uomini erano a caccia, le donne preparavano il pranzo, scherzando su chi tornava a mani vuote.

Alla tappa regionale, organizzata da Turismo Verde Cia Emilia-Romagna, hanno partecipato per Cia Romagna gli agriturismi Vignoli e Il Gualdo di Sotto di Riolo Terme; Ridiano di Tredozio; Dal Maggi di Modigliana. In gara anche l’agriturismo San Paolo di Modena.

Gli agrichef, affiancati dagli allievi dell’istituto Pellegrino Artusi, hanno presentato le proprie creazioni a una giuria di esperti composta dalla dirigente scolastica Valentina Fazio, dal docente di alimentazione Giacomo Errante, dal vicepresidente di Cia Romagna Matteo Pagliarani, dalla coordinatrice di Donne in Campo Cia Romagna Celestina Conti, dall’assessore del Comune di Riolo Terme Davide Marani, dal presidente della Pro Loco di Riolo Terme Valeriano Solaroli e dal giornalista enogastronomico Riccardo Isola.

Agrichef nasce per esaltare la figura del cuoco dell’agriturismo, capace di mettere in connessione competenze agricole, cultura contadina e tradizione gastronomica, riscoprendo e rivisitando ricette del territorio, spesso a partire da prodotti Dop e Igp. Un percorso che valorizza il mondo rurale e rafforza il legame tra agricoltura, ospitalità e promozione territoriale. Determinante il coinvolgimento degli studenti, che hanno ideato per ogni piatto anche un abbinamento a base di estratti di frutta e verdura, oltre al vino proposto dagli agrichef, coniugando genuinità e cura della presentazione.

Impeccabile l’accoglienza e la professionalità di tutto il personale dell’Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi, degli studenti e dei docenti coinvolti, che hanno contribuito alla piena riuscita dell’evento. La dirigente scolastica Valentina Fazio ha ringraziato Cia per il coinvolgimento dell’istituto: “Si tratta di occasioni di crescita per i nostri studenti. In particolare quando si trovano a lavorare e manipolare i prodotti del territorio accanto a professionisti, sono opportunità concrete per comprendere cosa potranno trovare domani nel mondo del lavoro”.

Il presidente regionale di Turismo Verde Cia Emilia-Romagna, Massimo Bottura, ha sottolineato l’importanza di questi incontri come momenti di scambio di saperi, conoscenza del territorio e coinvolgimento delle giovani generazioni. Anche il vicepresidente di Cia Romagna Matteo Pagliarani e la coordinatrice di Donne in Campo Cia Romagna Celestina Conti, hanno evidenziato il valore della multifunzionalità agricola e degli agriturismi, presìdi fondamentali anche per la cura del territorio e del paesaggio.