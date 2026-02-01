È stato arrestato nelle prime ore della giornata di oggi un cittadino di nazionalità russa, già noto alle forze dell’ordine, per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento è stato effettuato dal personale dell’Polizia di Stato, in servizio presso l’Questura di Ravenna.

L’uomo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con fine pena previsto per novembre 2027, è stato individuato durante un’attività di controllo del territorio a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini. Secondo quanto ricostruito, nei pressi del Mercato Coperto, in evidente stato di ubriachezza, avrebbe infastidito i passanti e danneggiato un’edicola in Piazza Costa.

In particolare, dopo aver divelto la barra di un ombrellone, l’avrebbe utilizzata per colpire ripetutamente la struttura dell’edicola. All’arrivo degli agenti, il soggetto ha opposto resistenza, tentando di sottrarsi all’intervento e pronunciando frasi minacciose nei confronti dei poliziotti.

L’uomo è stato quindi bloccato e arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. A suo carico sono stati contestati anche i reati di ubriachezza molesta e danneggiamento.

Dopo l’arresto, il soggetto è stato posto a disposizione del pubblico ministero di turno, che ha disposto nuovamente la misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.