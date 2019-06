Manca appena una settimana all’inizio della prima edizione del Milano Marittima International Jazz Festival che dal 27 al 29 giugno prossimi porta in Rotonda I Maggio le star internazionali del jazz.

Si inizia giovedì 27 alle 21:30 con gli Incognito, gruppo musicale britannico considerato uno dei creatori dell’Acid Jazz, preceduti sul palco dal dj-set di Gianni Benedettini, dj cervese tra i primi a proporre l’Acid Jazz nei locali di Milano Marittima negli anni 90.

Venerdì 28, sempre alle 21:30, è la volta di Nik West, bassista, cantante, performer considerata unica nel suo genere, capace di collezionare le più importanti copertine delle riviste musicali mondiali. A precederne la performance, sarà un altro storico dj cervese: Gianluca Righi che introdurrà l’artista con un dj-set tra funky, soul e qualche nota rock.

Sabato 29, per l’ultima serata, sarà la volta di Paolo Fresu (+ Jazz Inc. Quartet e Orchestra Rimini Classica) che, in occasione del Milano Marittima International Jazz Festival, porta sul palco il progetto “MileStory”: un tributo a Miles Davis. A precedere Fresu sul palco, alle 21, sarà l’insolita performance di Matteo Scaioli che darà vita a un dj-set con grammofoni e dischi a 78 giri per un viaggio musicale unico dagli anni 30 ai 70.

La rassegna ideata da CELS Group in collaborazione con Comune di Cervia e Pro Loco di Milano Marittima allo scopo di promuovere un turismo di qualità proprio nel centro della movida di Milano Marittima, è sponsorizzata da Qatar Airways, Turisanda con il supporto di tantissimi operatori di Milano Marittima.