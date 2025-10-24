Sabato 25 e domenica 26 ottobre il Palacattani di Faenza ospiterà la prima prova interregionale di scherma, che vedrà la partecipazione di oltre 600 giovani atleti, di età compresa tra i 10 e i 14 anni, provenienti da tutto il Nord-Est d’Italia: Emilia-Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

Le competizioni riguarderanno le specialità del fioretto e della spada, in una manifestazione federale di alto livello. Tra i partecipanti ci saranno anche 14 giovani schermitori faentini, pronti a difendere i colori del Circolo della Scherma Manfredo e a contendersi il titolo interregionale.

Le gare inizieranno alle 9:30 sia sabato che domenica, con tutti gli atleti schierati sulle pedane per l’ascolto dell’inno nazionale, alla presenza delle autorità locali e di consiglieri nazionali della Federazione Italiana Scherma.

L’ingresso al Palacattani sarà libero e gratuito per il pubblico, dalle 9:00 alle 17:00 circa. Gli appassionati e i curiosi avranno l’occasione di conoscere più da vicino questo affascinante sport: i ragazzi del circolo saranno infatti disponibili per spiegare i segreti della scherma e le differenze tra le varie armi.

Il circolo della scherma manfredo desidera infine ringraziare il Comune di Faenza per il patrocinio, e la Blacks srl e La Bcc per il prezioso supporto.