“Festa della Birra” con il mastro birraio Nicola Grande. È l’occasione per una degustazione guidata della birra artigianale del Birrificio del Molino Spadoni spillata al momento e servita con piatti ispirati all’Oktoberfest: würstel con patatine fritte e senape artigianale 10€; würstel teller, due tipologie di würstel con patatine fritte, crauti e senape artigianale 16€.

L’appuntamento è per giovedì 8 agosto dalle 17,30 in Piazza Costa a Ravenna. L’evento si replica anche il 15, 22 e 29 agosto.

La festa rientra nella rassegna “Notti di mezza estate” promossa dal Mercato Coperto di Ravenna, che fino all’1 settembre vede Piazza Costa aperta tutte le sere a partire dall’aperitivo, dalle 17,30 alle 00,30, con sottofondo musicale e sarà possibile cenare fino alle 23,30.

Sono proposti eventi, ogni sera diversi, per chi vive in città e per chi la visita da turista.

Il Mercato Coperto è aperto tutti i giorni dalla spesa all’aperitivo, per colazione o per un meeting di lavoro, per pranzo o cena con cuochi d’eccezione, carne alla griglia, pasta fresca delle sue sfogline. Senza dimenticare gli ottimi cocktail.