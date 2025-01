Solidarietà oltre le aspettative per la raccolta fondi a favore del progetto “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola” coordinato dal Comune di Ravenna, Assessorato ai servizi sociali, insieme alla Consulta del volontariato del Comune di Ravenna ODV.

In occasione del concerto di Capodanno del 1° gennaio al teatro Alighieri, nell’ambito della rassegna Christmas Soul, in occasione dell’esibizione dei The Bronx Gospel Choir, sono stati raccolti, grazie alla generosità del pubblico presente, oltre 2.300 € che per il 10o anno saranno destinati all’acquisto del materiale scolastico 2025/2026 per i bimbi e le bimbe del nostro Comune in condizioni di fragilità economica.

La Consulta del Volontariato ingrazia per la partecipazione Arci associazione Genitori, Auser volontariato Ravenna, Avvocato di strada, Casa delle donne Centro d’ascolto Caritas CRI, RC Mistral, Comitato cittadino antidroga, Punto d’incontro francescano, 4 Lions Club Ravenna – Distretto 108A.

È possibile continuare a donare sul conto della Consulta del Volontariato IT36N0854213104000000100917 causale: tutti i bambini e le bambine vanno a scuola.